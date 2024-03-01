В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

В Минобороны России заявили, что в течение недели в плен сдались 16 бойцов ВСУ

За неделю с 24 февраля по 1 марта в плен российским военнослужащим сдались 16 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На каких направлениях и при каких обстоятельствах пленили украинских военнослужащих, он не уточнил.

Ранее министру обороны России Сергею Шойгу доложили, что при «зачистке» города Авдеевка, взятого под контроль российскими войсками, взяты в плен около 200 военных ВСУ. По словам командующего группировкой Центр Андрея Мордвичева, в ближайшие дни подразделения Вооруженных сил России планируют «еще около сотни пленных выковырять».

В ноябре 2023 года Шойгу объяснил, что многие украинские военные сами сдаются в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону. До этого он также рассказал, что захваченные бойцы ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в своих подразделениях.