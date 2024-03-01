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15:46, 1 марта 2024Экономика

В России отечественное лекарство от рака станет дешевле

ФАС: цены на отечественное лекарство от рака «Фирелбин» снизят на 14%

Фото: Unsplash

Первый российский дженерик «Фирелбин», применяемый при лечении онкологических заболеваний, станет дешевле. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сообщает газета «Известия».

Ведомство согласовало предельные отпускные цены на отечественный препарат от рака на 14 процентов ниже стоимости иностранного препарата «Навельбин». Упаковка «Фирелбина» из одной капсулы в дозировке 20 миллиграммов снизится до 2436 рублей.

Как отмечают в ФАС, эта мера повысит доступность для граждан лекарства после окончания действия патента на оригинальный препарат. Российские больницы будут выдавать препарат бесплатно в рамках госпрограммы бесплатного оказания медпомощи.

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В среду, 28 февраля, на пленарном заседании Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который отвязывает внутренние цены от индикаторов на мировых торговых рынках. Законопроект предполагает, что изменение цен на товар на мировых товарных рынках, находящихся за пределами России, не будет учитываться при определении факта установления монопольно высокой или монопольно низкой цены товара.

По мнению доцента Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурада Белхароева, решение отвязать цены от мировых поможет найти новые ориентиры ценообразования без оглядки на глобальные рынки. На фоне санкционного давления следует принять правовую норму, по которой цены на жизненно важные товары и услуги поддерживаются государством с помощью рычагов управления, подчеркнул эксперт.

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      Вячеслав Агапов
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