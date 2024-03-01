Экономист назвал последствия решения отвязать цены в России от мировых

Экономист Белхароев: отвязка цен в России от мировых будет фактором стабилизации

Идея отвязать цены в России от мировых призвана найти новые ориентиры ценообразования без оглядки на глобальные рынки. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Так эксперт прокомментировал принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, который устанавливает принцип независимости внутренних цен от индикаторов на мировых товарных рынках. По словам экономиста, на фоне санкционного давления на Россию следует принять правовую норму, по которой цены на жизненно важные товары и услуги поддерживаются государством с помощью рычагов управления.

Белхароев назвал отвязку от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках необходимым стабилизирующим фактором для экономического развития России.

Экономист считает неприемлемой ориентацию на мировые цены в нынешних условиях, и подорожание продуктов и товаров в мире не должно напрямую влиять на Россию. При ценообразовании важнее ситуация в отечественной экономике, платежеспособный спрос и другие факторы, добавил он.

Законопроект столкнулся с критикой депутатов. По их мнению, существуют риски широкого применения норм и завышения цен на внутреннем рынке страны. При этом специалисты признают такие риски из-за низкого уровня конкуренции на внутреннем рынке. Однако отмечается, что у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) останется прежний инструментарий и возможность «сверки» с мировыми ценами.

В случае принятия закон может вступить в силу со дня официального опубликования. По словам сенатора Александра Савина, Минэкономразвития хочет сдвинуть срок вступления на 1 сентября текущего года.

