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15:24, 1 марта 2024Россия

В Совфеде заявили о ежедневных отработках мер по защите Крымского моста

Сенатор Булавин: Россия ежедневно отрабатывает меры по защите Крымского моста

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Россия ежедневно отрабатывает меры по противодействию атакам на Крымский мост. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Владимир Булавин, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы ничего не боимся и готовы ко всем возможным сценариям. В ежедневном режиме отрабатываются меры по противодействию всем видам атак на мост», — пояснил он.

1 марта глава телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись разговора немецких офицеров, планировавших подрыв Крымского моста. В своем Telegram-канале она также обратилась к представителям власти ФРГ с просьбой объяснить то, что она услышала на записи.

Позднее сенатор Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этот скандал должен иметь серьезные последствия. «Скандал с записями переговоров поименно указанных и весьма высокопоставленных офицеров бундесвера, уже в практическом ключе обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьезнейшие последствия», — сказал он.

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      Никита Абрамов
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