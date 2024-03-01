В Совфеде заявили о ежедневных отработках мер по защите Крымского моста

Сенатор Булавин: Россия ежедневно отрабатывает меры по защите Крымского моста

Россия ежедневно отрабатывает меры по противодействию атакам на Крымский мост. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Владимир Булавин, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы ничего не боимся и готовы ко всем возможным сценариям. В ежедневном режиме отрабатываются меры по противодействию всем видам атак на мост», — пояснил он.

1 марта глава телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись разговора немецких офицеров, планировавших подрыв Крымского моста. В своем Telegram-канале она также обратилась к представителям власти ФРГ с просьбой объяснить то, что она услышала на записи.

Позднее сенатор Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этот скандал должен иметь серьезные последствия. «Скандал с записями переговоров поименно указанных и весьма высокопоставленных офицеров бундесвера, уже в практическом ключе обсуждающих планы атак на Крымский мост, должен иметь серьезнейшие последствия», — сказал он.