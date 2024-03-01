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14:03, 1 марта 2024Мир

В Великобритании призвали Германию к поставкам ракет Taurus на Украину

Bloomberg: Британия в частном порядке призвала ФРГ передать ВСУ ракеты Taurus

Фото: ILA-boy / Wikimedia

Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности Taurus. Об этом сообщает Bloomberg.

«Высокопоставленные британские министры и официальные лица неоднократно давали понять Германии, что Украина остро нуждается в ракетах Taurus. Великобритания предложила решение проблемы сопротивления Берлина их отправке, включая сделку по обмену», — рассказали изданию на условиях анонимности британские чиновники.

Комментарии канцлера Германии Олафа Шольца по поводу британской активности на Украине вызвали раздражение со стороны Лондона, подчеркивает Bloomberg.

Бывший министр обороны Бен Уоллес «с точки зрения безопасности Европы» назвал Шольца не тем человеком, не на той работе и не в то время.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует передавать ракеты большой дальности Taurus Украине, так как они потенциально могут быть использованы Киевом для поражения цели «где-нибудь в Москве».

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      Лина Пивоварова
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