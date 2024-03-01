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06:23, 1 марта 2024Мир

Япония ввела санкции против директора «Артека»

Япония ввела санкции против директора «Артека» и начштаба отделения «Юнармии»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Япония ввела санкции против директора «Артека» Константина Федоренко и начальника штаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимира Коваленко. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее они попали в санкционные списки США.

1 марта власти страны ввели санкции против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с Россией, из-за ситуации на Украине.

Так, Токио вводит экспортные ограничения против концернов «Калашников», «Уралвагонзавода», «Алмаз-Антей», компаний «Ангстрем», «Аэроскан», «Авиадвигатель», «Нева Электроника», «Импульс», НПО «Аврора», КБ «Новатор». Кроме того, под рестрикции попали ФГУП «Атомфлот», НПО «Базальт», Объединенная судостроительная корпорация и АО «ГТЛК».

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      Юлия Мискевич
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