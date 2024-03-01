Захарова потребовала от Германии объяснить запись переговоров офицеров ВВС ФРГ

Официальный Берлин обязан оперативно предоставить объяснения по поводу переговоров офицеров Вооруженных сил Германии (бундесвера) об атаке на Крымский мост. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram.

«Требуем от Германии объяснений. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — заявила она.

Ранее Захарова, комментируя расшифровку разговоров немецких офицеров, которые обсуждали детали атаки и способность ракеты Taurus разрушить Крымский мост, заявила, что «гибридная война Запада против России идет полным ходом».

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что немецкие военные обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту. Она рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой немецкие офицеры планировали подрыв моста.