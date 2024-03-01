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18:48, 1 марта 2024Мир

Захарова потребовала от Германии объяснить запись переговоров офицеров

Захарова потребовала от Германии объяснить запись переговоров офицеров ВВС ФРГ
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный Берлин обязан оперативно предоставить объяснения по поводу переговоров офицеров Вооруженных сил Германии (бундесвера) об атаке на Крымский мост. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram.

«Требуем от Германии объяснений. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — заявила она.

Ранее Захарова, комментируя расшифровку разговоров немецких офицеров, которые обсуждали детали атаки и способность ракеты Taurus разрушить Крымский мост, заявила, что «гибридная война Запада против России идет полным ходом».

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что немецкие военные обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту. Она рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой немецкие офицеры планировали подрыв моста.

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      Анастасия Яланская
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