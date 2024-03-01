Москвичи слепили фигуристого снеговика

На Патриарших прудах появился фигуристый снеговик

На Патриарших прудах появился снежный заяц. В отличие от прочих, этот снеговик удался довольно фигуристым, отмечают подписчики Telegram-канала «Патриаршие».

По-видимому, москвичи слепили необычного снеговика к первому дню весны. Антропоморфный снежный заяц восседает на сугробе меж двух деревьев и держит в лапе настоящую морковку. Внимание пользователей сети приковала «филейная часть» снеговика. Ее скульптор вылепил с особой тщательностью. «Желаю всем найти любовь с такими же подтянутыми ягодицами», — прокомментировала одна из читательниц канала.

Ранее жители столицы заметили в городе свиновика. Звероподобное изваяние появилось в районе Свиблово. У ног снежного свина лежала бутылка с неизвестным напитком, а его лицо озаряла довольная улыбка. Жуткие снежные творения также поселились в районе Преображенское. Создания в форме привидений и козлов повисли на стволах деревьев. Ночью такие снеговики выглядели пугающе.