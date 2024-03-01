Жители России высказались о доверии к президенту

ФОМ: 82 % жителей России доверяют президенту Путину

Жители России в опросе ФОМ высказались о доверии к действующему президенту страны Владимиру Путину. Согласно результатам исследования, Путину доверяют 82 процента россиян, а его деятельность одобряют 80 процентов опрошенных.

Уточняется, что в вопросе доверия к главе государства 10 процентов респондентов придерживаются противоположного мнения. Не довольны действиями президента 7 процентов жителей страны.

Опрос «ФОМнибус» был проведен с 23 по 25 февраля текущего года. В нем приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.

Ранее, 17 февраля, стало известно, что за действующего президента РФ проголосовали бы 79 процентов россиян, если бы выборы прошли в ближайшее время, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Этот опрос ВЦИОМ проводился 15 февраля методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.