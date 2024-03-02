Патриарх Кирилл назвал последствия легализации однополых браков в Греции

Патриарх Кирилл: легализовав однополые браки, Греция потеряла суверенитет

Легализация однополых браков свидетельствует о потере Грецией суверенитета, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном фестивале молодежи. Его слова приводит РИА Новости.

«Каждый православный человек принимает это со скорбью, ведь Греция православная страна», — сказал предстоятель РПЦ. Он напомнил, что на территории Греции находится монашеская республика Афон, известная своими строгими правилами.

Однополые браки в Греции легализовали в середине февраля. Это первый подобный случай в православной стране.