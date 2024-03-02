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23:40, 2 марта 2024Мир

Патриарх Кирилл назвал последствия легализации однополых браков в Греции

Патриарх Кирилл: легализовав однополые браки, Греция потеряла суверенитет
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Легализация однополых браков свидетельствует о потере Грецией суверенитета, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном фестивале молодежи. Его слова приводит РИА Новости.

«Каждый православный человек принимает это со скорбью, ведь Греция православная страна», — сказал предстоятель РПЦ. Он напомнил, что на территории Греции находится монашеская республика Афон, известная своими строгими правилами.

Однополые браки в Греции легализовали в середине февраля. Это первый подобный случай в православной стране.

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      Марина Совина
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