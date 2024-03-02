В Одессе рассказали о сторонниках русского мира

Глава Одесской ОВА Кипер заявил о сторонниках русского мира в городе

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в Одессе есть люди, которые верят в «русский мир». Его слова приводит издание «Страна.ua».

Кипер заявил о сторонниках «русского мира» в Одессе и подчеркнул, что полиция проверяет граждан на предмет «неблагонадежности». В частности, только в Одесской области были проверены 5 тысяч человек, 250 дел отправлены в суд.

«Есть такие люди, которые до сего времени верят в русский мир», — отметил он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион осудила русскоговорящих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ_, заявив, что они воюют «за российскую Украину» и «русский мир».