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08:04, 2 марта 2024Бывший СССР

В Одессе рассказали о сторонниках русского мира

Глава Одесской ОВА Кипер заявил о сторонниках русского мира в городе

Фото: Unsplash

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в Одессе есть люди, которые верят в «русский мир». Его слова приводит издание «Страна.ua».

Кипер заявил о сторонниках «русского мира» в Одессе и подчеркнул, что полиция проверяет граждан на предмет «неблагонадежности». В частности, только в Одесской области были проверены 5 тысяч человек, 250 дел отправлены в суд.

«Есть такие люди, которые до сего времени верят в русский мир», — отметил он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион осудила русскоговорящих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ_, заявив, что они воюют «за российскую Украину» и «русский мир».

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