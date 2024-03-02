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13:24, 2 марта 2024Россия

В России мужчина ограбил школьницу на остановке

В Копейске мужчина ограбил школьницу на остановке и отобрал мобильный телефон

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В России мужчина ограбил школьницу на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

В Копейске неизвестный подошел к 12-летней девочке и напал на нее, отобрав мобильный телефон. Уточняется, что рядом не было никого из взрослых.

Сотрудникам правоохранительных органов потребовалось менее часа, чтобы установить личность преступника и найти его по горячим следам. Грабителем оказался 22-летний мужчина, который ранее был судим. Против него возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В январе сообщалось, что в городе Большой Камень четвероклассники попытались ограбить кассу автовокзала. По данным надзорного ведомства, проверку начали из-за публикации в СМИ видео, на котором два школьника зашли в пустое здание и потребовали у женщины-кассира деньги. Однако после указания сотрудницы автовокзала на камеры видеонаблюдения подростки сбежали с места ЧП.

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      Мария Винар
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