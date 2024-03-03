3 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

3 марта можно назвать днем профессиональных праздников. Ведь сегодня свой день отмечают сразу и писатели, и военнослужащие авиационных подразделений нацгвардии. «Лента.ру» рассказывает, какие еще торжества отмечают 3 марта — как в России, так и в мире.

Праздники в России

День памяти князя Игоря

3 марта наши предки отмечали день памяти князя Игоря. Вместе со жрецами они шли на капища и молили богов о здоровье и урожае. А вечером садились за столы и слушали рассказы о жизни и подвигах легендарного князя.

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Люди считали, что князь будет жить вечно, пока будет жива память о нем. При этом от всяких шумных празднований в этот день отказывались — например, свадьбы или гулянья в честь дня рождения переносили на другие дни.

День авиационных подразделений национальной гвардии РФ

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие авиационных подразделений нацгвардии России. Именно 3 марта в 1978 году появилась первая отдельная эскадрилья авиационных войск, которая следила за правопорядком в Хабаровске.

Сейчас бойцы этих подразделений действуют на территории всей страны. Расширился и список их обязанностей: они не только следят за порядком и ловят нарушителей, но и эффективно борются с терроризмом.

Праздники в мире

Всемирный день дикой природы

Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Организация заявила, что люди недостаточно знают о диких зверях и растениях, поэтому зачастую истребляют их, не задумываясь о последствиях.

Праздник направлен на то, чтобы напомнить о многообразии животного и растительного мира.

Фото: David Gray / Reuters

Всемирный день писателя

Писатели всего мира отмечают свой профессиональный праздник 3 марта. Его учредили в 1986 году во время конгресса Международного PEN-клуба. Название организации состоит из первых букв в названиях профессий ее участников на английском языке: poets — «поэты», essayists — «очеркисты», novelists — «романисты».

При этом сама по себе аббревиатура PEN также является английским словом, которое переводится как «ручка».

Какие еще праздники отмечают в мире 3 марта

Международный день детского телевидения и радиовещания

Всемирный день слуха

День девочек в Японии

Какой церковный праздник сегодня

День памяти святителя Льва I Великого

3 марта отмечают день памяти святителя Льва I Великого, папы римского, жившего в V веке. Он написал трактат о двух природах Христа — божественной и человеческой, а также прославился как защитник христианства от ересей.

День памяти Космы Яхромского

Православные христиане 3 марта также почитают святого Косму Яхромского, который жил в XV веке. Святитель основал храм в Яхроме в честь Успения Пресвятой Богородицы. После этого он постригся в монахи и стал игуменом в монастыре.

Какие еще церковные праздники отмечают 3 марта

День памяти апостолов от Семидесяти Филимона и Архипа

День памяти преподобных исповедников Евгения и Макария, пресвитеров Антиохийских

Фото: Rebecca Naden / Reuters

Приметы на 3 марта

Если день сухой, то лето выдастся урожайным

Длинные сосульки на крышах домов — год выдастся хлебным

Если весь день метет метель, то и март будет снежным

Кто родился 3 марта

Советский писатель Юрий Олеша родился в 1899 году в городе Елисаветград (сейчас — Кропивницкий на Украине) в семье обедневших польских дворян.

За свою жизнь он успел отучиться на юриста, поработать журналистом и написать несколько десятков стихов. Но самой знаковой его работой стал роман «Три толстяка», который он посвятил жене.

3 марта 1847 года родился американский изобретатель Александр Белл, подаривший миру телефон. Но мало кто знает, что на самом деле по образованию он был учителем красноречия и музыки. И первым его изобретением было электрическое пианино, которое должно было передавать музыку по проводам.

Кто еще родился 3 марта