Глава РПЛ сделал заявление о выступлениях осужденного игрока в «Спартаке»

Александр Алаев о Квинси Промесе: осужденный футболист не должен играть в РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сделал заявление о выступлениях осужденного в Нидерландах нападающего Квинси Промеса в московском «Спартаке». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Алаев заявил, что при доказательстве уголовного наказания футболист не должен играть в РПЛ. При этом он подчеркнул, что, пока идет апелляция, называть Промеса преступником нельзя.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Голландца доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора вингера объявили в международный розыск.