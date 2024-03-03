Мэр Ростова предложил жительнице обрушившегося дома купить новое жилье в кредит

Мэр Ростова предложил пострадавшей от обрушения дома взять кредит на новое жилье

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предложил жительнице дома, в котором в конце января обрушился подъезд, взять новое жилье в кредит. Так он ответил на вопрос пострадавшей, что ей делать дальше, учитывая, что она еще не погасила ипотеку за квартиру в разрушенном доме, видео разговора публикует Telegram-канал Don Mash.

Логвиненко заявил, что женщина получит выплату, и за счет нее может погасить кредит на квартиру в разрушенном доме. На ее вопрос, что ей делать после этого, раз жить ей будет негде, он ответил: «Новый возьмете».

Ранее родственница пострадавших, у которой в обрушившемся доме проживали родители и сестра, рассказала, что власти города выплатили им по десять тысяч рублей, а затем заварили двери в здание. По ее словам, мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предложил пострадавшим взять ипотеку.

Вечером 27 января в пятиэтажном доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону обрушилась стена. Здание отключили от газа, из него эвакуировали 95 человек. Дом был построен в 1963 году, а аварийным его признали еще в 2020-м.