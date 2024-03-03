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00:52, 3 марта 2024Россия

Назван самый обсуждаемый нацпроект по итогам послания президента

Brand Analytics: нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым после послания Путина

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Самым обсуждаемым в соцсетях национальным проектом по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию стал проект «Семья». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования Brand Analytics.

Агентство связало интерес пользователей с высокой поддержкой населения этой инициативы. Больше всего люди обсуждали реконструкцию объектов здравоохранения, учебных заведений, спортивных объектов, а также строительство новой транспортной инфраструктуры.

29 февраля Путин заявил, что а России будут запущены сразу несколько новых национальных проектов, которые коснутся ряда сторон жизни российского общества. Как заявил глава государства, новые нацпроекты будут посвящены сфере труда, а также вопросам защиты семьи.

Говоря о проекте «Семья», Путин отметил, что демографическая обстановка в России остается сложной, несмотря на то, что число многодетных семей в стране только за четыре года выросло на 26,7 процента. Российский лидер сообщил, что на выполнение новой программы будет выделено 75 миллиардов рублей и поступать средства начнут с 2025 года. Из послания президента следует, что нацпроект будет действовать до 2030 года.

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