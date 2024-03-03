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12:34, 3 марта 2024Интернет и СМИ

Названа причина обсуждения отправки войск НАТО на Украину

MWM: отправка войск НАТО на Украину обсуждается из-за потерь Киевом территорий

Фото: Tom Little / Reuters

Государства НАТО обсуждают отправку своих войск на Украину, поскольку Киев теряет территории, а Вооруженные силы (ВСУ) не способны противостоять этому. Причину возможной отправки западных войск на Украину назвали в американском издании Military Watch Magazine (MWM).

«Заявление [президента Франции Эммануэля] Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в настоящее время украинские военнослужащие испытывают острую нехватку ресурсов. «Ситуация на поле боя повысила актуальность призывов на Западе к более прямому вмешательству, включая размещение наземных сил, c целью предотвратить победу России, которая, судя по всему, все больше кажется неизбежной», — заключает MWM.

В конце февраля Макрон, комментируя на пресс-конференции в Париже возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину, не исключил такой вариант развития событий.

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      Иван Потапов
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