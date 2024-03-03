Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:53, 3 марта 2024Мир

Папа Римский призвал к разоружению

Папа Римский назвал разоружение моральным долгом международного сообщества

Фото: Vatican Media / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Папа Римский Франциск заявил, что разоружение является моральным долгом международного сообщества. Он призвал к нему по окончании традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане, его слова приводит портал Vatican News.

Понтифик напомнил, что 5 марта во второй раз будет отмечаться Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения. Он отметил, что на военные расходы тратится большое количество ресурсов, при этом они «из-за нынешней ситуации продолжают печально расти». «Я живо надеюсь, что международное сообщество поймет, что разоружение это прежде всего долг. Разоружение — это моральный долг. Требуется храбрость со стороны всех членов большой семьи наций, чтобы перейти от равновесия страха к равновесию доверия», — добавил папа римский.

В феврале папа римский высказался об окончании конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии проведена контртеррористическая операция, шесть боевиков ликвидированы. Что известно?

      Стало известно о сроках передачи Киеву фрагментов тел военных ВСУ с Ил-76

      Медведев высказался о переговорах немецких офицеров об ударе по Крымском мосту

      В Европе рассказали о панике Макрона и элит из-за успехов России

      В США заявили о потере Байденом своих сторонников

      Папа Римский призвал к разоружению

      В российском городе сотрудник ДПС приревновал возлюбленную и напал на коллегу

      Разгромленные машины для ВСУ на границе с Польшей сняли на видео

      В Госдуме допустили блокировку «Википедии» в России

      Сирийская армия отразила атаку террористов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше