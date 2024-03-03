Папа Римский призвал к разоружению

Папа Римский назвал разоружение моральным долгом международного сообщества

Папа Римский Франциск заявил, что разоружение является моральным долгом международного сообщества. Он призвал к нему по окончании традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане, его слова приводит портал Vatican News.

Понтифик напомнил, что 5 марта во второй раз будет отмечаться Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения. Он отметил, что на военные расходы тратится большое количество ресурсов, при этом они «из-за нынешней ситуации продолжают печально расти». «Я живо надеюсь, что международное сообщество поймет, что разоружение это прежде всего долг. Разоружение — это моральный долг. Требуется храбрость со стороны всех членов большой семьи наций, чтобы перейти от равновесия страха к равновесию доверия», — добавил папа римский.

В феврале папа римский высказался об окончании конфликта на Украине.