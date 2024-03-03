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14:35, 3 марта 2024Силовые структуры

Пострадавшим жителям Карабулака помогут с жильем

Глава Ингушетии: жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время КТО, помогут

Фото: YuryKara / Shutterstock / Fotodom

Жителям Карабулака, чье жилье пострадало во время проведения контртеррористической операции (КТО), помогут. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

«Поручил правительству региона в оперативном порядке организовать работу по установлению и оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим в КТО жителям города Карабулака», — заявил он.

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Калиматов также поблагодарил спецслужбы за грамотные действия во время КТО. «Считаю, самое главное, что нет потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди жителей», — заключил глава региона.

Режим контртеррористической операции ввели в Карабулаке вечером 2 марта. В одном из жилых домов органы безопасности заблокировали группу боевиков, которая планировала теракт. При попытке задержания они открыли огонь по сотрудникам ФСБ. После ликвидации шести человек режим КТО отменили.

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      Мария Борисова
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