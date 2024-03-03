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08:25, 3 марта 2024Путешествия

Россиянам рассказали об угрозах для отдыха в Турции из-за санкций

АТОР: стоимость туров в Турцию для россиян может увеличиться из-за санкций

Стоимость туров в Турцию для россиян может увеличиться на фоне усилий Запада по блокировке расчетов между двумя странами. Об этом «Звезде» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, вряд ли подорожание на путевки станет значительным.

«Ситуация вряд ли приведет к серьезным проблемам с туристическим летним сезоном в Турции. Это приведет к некоему увеличению себестоимости тура либо удлинению цепочки оплат», — предположил Мурадян.

В феврале сообщалось, что США удалось существенно осложнить торговлю России и Турции, пригрозив вторичными санкциями банкам, которые ведут бизнес с Москвой.

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      Марина Совина
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