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14:01, 3 марта 2024Путешествия

Россиянка отдохнула в Хургаде и пожаловалась на «противное внимание мужчин»

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Российская туристка отдохнула с подругой в Хургаде и пожаловалась на противное внимание со стороны местных мужчин. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, египетские мужчины не знают, как правильно проявлять внимание к женщине, и не умеют соблюдать личные границы. «Грубо говоря, не успев представиться, раздевали нас глазами, это было ужасно», — объяснила путешественница. Кроме того, она раскритиковала менталитет египтян, отметив, что они «разводят на деньги» приезжих, а полиция отказывается помогать туристам.

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Россиянка также пожаловалась на отель Sea Garden, где были перебои с водой, и сам город, который показался ей грязным. «Хлипкие лачуги, грязные рынки и мусор, который они выбрасывают прямо на дорогу, не способствовали поднятию настроения», — заявила туристка.

Ранее сообщалось, что отдых в Египте подешевел на 20 процентов за год. Причиной стало то, что европейские туроператоры сократили полетные программы на африканский курорт, а восстановить их будет трудно, потому что это «более инертный» рынок.

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      Зарина Дзагоева
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