Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:02, 3 марта 2024Путешествия

Россиянка побывала на Шри-Ланке и назвала способ не разочароваться в стране

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Российская туристка побывала с мужем на Шри-Ланке и назвала способ не разочароваться в стране. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Путешественница отметила, что лучше всего не покидать гостиницы, поскольку Шри-Ланка пока только развивается в сфере туризма. «Если вы купили тур в дорогой отель, лучше не выезжать за его пределы лишний раз, чтобы не разочаровываться. А если вы хотите посмотреть именно страну с ее колоритом, то выбирайте для проживания виллы и апартаменты под сдачу», — объяснила она.

Ранее другая россиянка побывала на Шри-Ланке во время новогодних каникул и описала страну фразой «ощущение, что ты в Анапе». По словам 26-летней Анжелики, они с супругом отдали предпочтение этому курорту, поскольку цены на авиабилеты туда были дешевле в сравнении с Индонезией и Таиландом.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили еще один Abrams на Украине

      Собчак послушала новую песню Пугачевой и прослезилась

      Раскрыты ранние признаки деменции

      Кувейт заявил о продлении добровольного сокращения добычи нефти

      В Германии назвали утечку разговора военных информационной войной

      В Израиле отказались направлять делегацию на переговоры с ХАМАС

      Большинство американцев сочли Байдена слишком старым для президентства

      «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

      На Украине рассказали об очередях на границе из-за протестов фермеров

      В Госдуме заявили о победе России в СВО в этом году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше