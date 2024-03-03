Россиянка побывала на Шри-Ланке и назвала способ не разочароваться в стране

Российская туристка побывала с мужем на Шри-Ланке и назвала способ не разочароваться в стране. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Путешественница отметила, что лучше всего не покидать гостиницы, поскольку Шри-Ланка пока только развивается в сфере туризма. «Если вы купили тур в дорогой отель, лучше не выезжать за его пределы лишний раз, чтобы не разочаровываться. А если вы хотите посмотреть именно страну с ее колоритом, то выбирайте для проживания виллы и апартаменты под сдачу», — объяснила она.

Ранее другая россиянка побывала на Шри-Ланке во время новогодних каникул и описала страну фразой «ощущение, что ты в Анапе». По словам 26-летней Анжелики, они с супругом отдали предпочтение этому курорту, поскольку цены на авиабилеты туда были дешевле в сравнении с Индонезией и Таиландом.