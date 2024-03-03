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09:37, 3 марта 2024Бывший СССР

Солдаты ВСУ пожаловались на сложности при отступлении из Авдеевки

WP: отступление ВСУ из Авдеевки было неорганизованным

Фото: Mechanised Brigade / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассказали об уничтоженной колонне солдат при отступлении из Авдеевки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления украинских солдат.

Журналисты указали, что отступление было паническим и неорганизованным. При этом один из военнослужащих утверждал, что из его подразделения было ранено много солдат. Кроме того, российские военные уничтожили колонну солдат.

«Это была просто колонна людей. Эшелон лучших людей на свете. И на наших глазах эта колонна была уничтожена артиллерией. Люди моего возраста, от 20 до 30 [лет]», — описал он произошедшее.

Ранее в феврале секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал главную проблему ВСУ при отступлении из Авдеевки. По его мнению, у украинских войск при отступлении из Авдеевки не было оборонительных укреплений, на которых можно было бы закрепиться.

Авдеевка перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска также заняли более выгодные рубежи в районе города.

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      Карина Черных
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