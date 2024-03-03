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22:36, 3 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о проигрыше Украины в энергетической войне с Россией

FT: Украина начинает проигрывать в энергетической войне с Россией

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украина проигрывает в энергетической войне с Россией из-за отсутствия помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом рассказал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию Financial Times.

«Украина может проиграть энергетическую войну против России, если в ближайшее время не поступит помощь от США», — отметил он.

По его словам, поражение может наступить скоро, так как все, что было обещано западными партнерами, не было поставлено Киеву. Тимченко пожаловался на то, что Украина становится еще более незащищенной.

Ранее сообщалось, что абоненты в Киеве задолжали больше 5 миллионов долларов за электричество. В общей сложности размер накопившегося долга в Киеве составил 206 миллионов гривен, или 5,4 миллиона долларов. Утверждается, что теперь 28 тысячам жителей столицы Украины, возможно, отключат свет.

В конце прошлого года стало известно, что Украина получит от Германии кредит 24 миллиона евро на восстановление энергетического сектора.

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      Марина Совина
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