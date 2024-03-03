Aydınlık: турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников

Турецкие бизнесмены планируют подать в суд на американских чиновников из-за введенных санкций в отношении России, которые препятствуют торговле с ней. Об этом сообщает газета Aydınlık.

Издание пишет, что сотрудники диппредставительств США в Анкаре и Стамбуле угрожают турецким компаниям и банкам из-за ведения бизнеса с российской стороной. «Опрошенные нами турецкие бизнесмены заявили, что готовятся подать судебные иски против американских чиновников, которые посещают компании и финансовые учреждения и угрожают внести их в санкционный список», — говорится в публикации.

Также турецкие бизнесмены планируют подать в суд на банки, блокирующие денежные переводы и передающие личные данные об этом в США.

В феврале издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что турецкие компании получают угрозы от американских дипломатов из-за торговли с Россией.