Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о ракетной опасности

В Белгороде объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — отметил глава российского региона.

Гладков также призвал находящихся дома граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной, туалете или кладовой. В то же время тем, кто находится на улице, следует спуститься в укрытие или другое безопасное место.

О ракетной опасности в Белгороде также сообщалось 25 февраля. При этом 19 февраля в городе сигнал ракетной опасности был объявлен два раза за день. О первой за день сирене ракетной опасности Гладков сообщил в 17:47 по московскому времени. Начавшаяся в 20:40 по московскому времени ракетная опасность продлилась 13 минут.