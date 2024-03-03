Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 3 марта 2024Россия

В Белгороде объявлен режим ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о ракетной опасности

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — отметил глава российского региона.

Гладков также призвал находящихся дома граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной, туалете или кладовой. В то же время тем, кто находится на улице, следует спуститься в укрытие или другое безопасное место.

О ракетной опасности в Белгороде также сообщалось 25 февраля. При этом 19 февраля в городе сигнал ракетной опасности был объявлен два раза за день. О первой за день сирене ракетной опасности Гладков сообщил в 17:47 по московскому времени. Начавшаяся в 20:40 по московскому времени ракетная опасность продлилась 13 минут.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России уничтожила сотни новейших образцов оружия НАТО на Украине. Что она может противопоставить Западу?

      На трассе «Таврида» у Феодосии запустили реверсивное движение

      В Госдуме раскритиковали условия участия россиян в Олимпийских играх-2024

      Стало известно о тратах на командировки офиса Зеленского за 2023 год

      Любительницу йоги на кладбище осудят за оскорбление российского полицейского

      Солдат ВСУ сдался в плен и перешел на сторону России

      Шехбаз Шариф стал новым премьер-министром Пакистана

      Названа причина обсуждения отправки войск НАТО на Украину

      Китай предложил содействовать переговорам между Россией и Украиной

      НАК сообщил о ликвидации боевиков в Ингушетии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше