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23:29, 3 марта 2024Мир

В Финляндии отметили резкий рост венерических заболеваний

Yle: в Финляндии отметили резкий рост венерических заболеваний

Фото: Louis Reed / Unsplash

В Финляндии отметили резкий рост венерических заболеваний. Об этом сообщает издание Yle.

Отмечается, что исследование финской венерологической клиники HUS показало резкий рост заболеваемости гонореей в стране. «Раньше у нас было 300-500 случаев заражения в год, однако к 2023 году мы перешагнули за тысячу», — сообщила доцент клиники Эйя Хилтунен-Бак.

По данным издания, такие цифры являются для Финляндии рекордными. В начале текущего года медики заявляют о сохранении тенденции.

Ранее психолог Дарья Яушева в беседе с «Лентой.ру» дала советы родителям, у которых ребенок подхватил венерическое заболевание. Она порекомендовала не критиковать подростка, а также предупредила, что инфекции, передающиеся половым путем, можно получить не только во время полового акта.

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      Марина Совина
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