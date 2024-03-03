Сенатор Кастюкевич: солдаты ВСУ в Херсоне занимаются мародерством

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются мародерством в подконтрольном им Херсоне. Об этом рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские военные часто выдают себя за гражданских. Сенатор отметил, что большую часть населения города составляют пожилые люди и солдаты. «Процветает мародерство. Стариков выселяют из собственных квартир», — заявил он.

Кастюкевич подчеркнул, что всем, кто не смог покинуть город во время эвакуации, приходится очень тяжело.

В начале февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители Херсона уезжают из города из-за невыносимых условий, которые создают власти Украины. Он пояснил, что ВСУ ведут фортификационные работы, чтобы попытаться предотвратить наступление российских войск.