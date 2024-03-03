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01:42, 3 марта 2024Бывший СССР

В Херсонской области пожаловались на мародерство солдат ВСУ

Сенатор Кастюкевич: солдаты ВСУ в Херсоне занимаются мародерством

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются мародерством в подконтрольном им Херсоне. Об этом рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские военные часто выдают себя за гражданских. Сенатор отметил, что большую часть населения города составляют пожилые люди и солдаты. «Процветает мародерство. Стариков выселяют из собственных квартир», — заявил он.

Кастюкевич подчеркнул, что всем, кто не смог покинуть город во время эвакуации, приходится очень тяжело.

В начале февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители Херсона уезжают из города из-за невыносимых условий, которые создают власти Украины. Он пояснил, что ВСУ ведут фортификационные работы, чтобы попытаться предотвратить наступление российских войск.

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      Марина Совина
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