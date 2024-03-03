В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергетической блокаде

Парламент Крыма: иск к Украине из-за энергетической блокады предъявят 4 марта

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дату подачи в суд первого иска по энергетической блокаде. Его комментарий публикует РИА Новости.

Политик заявил, что иск по нанесенному бюджету республики будет предъявлен Украине 4 марта. Заявление подадут в Арбитражный суд Крыма, отметил он.

«Мы также готовы оказать методическую поддержку в составлении собственных исков крымским предприятиям», — добавил собеседник издания.

В феврале сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов оценил потери из-за энергетической блокады. Энергетическая блокада Крыма после 2014 года нанесла полуострову ущерб в размере 3 156 605 рублей.