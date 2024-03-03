Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:39, 3 марта 2024Россия

В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергетической блокаде

Парламент Крыма: иск к Украине из-за энергетической блокады предъявят 4 марта

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дату подачи в суд первого иска по энергетической блокаде. Его комментарий публикует РИА Новости.

Политик заявил, что иск по нанесенному бюджету республики будет предъявлен Украине 4 марта. Заявление подадут в Арбитражный суд Крыма, отметил он.

«Мы также готовы оказать методическую поддержку в составлении собственных исков крымским предприятиям», — добавил собеседник издания.

В феврале сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов оценил потери из-за энергетической блокады. Энергетическая блокада Крыма после 2014 года нанесла полуострову ущерб в размере 3 156 605 рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России уничтожила сотни новейших образцов оружия НАТО на Украине. Что она может противопоставить Западу?

      Спецоперация в Ингушетии завершилась

      В России высказались о попытке ВСУ атаковать Крым

      Во Франции заявление Макрона по Украине назвали невыносимым легкомыслием

      Названа заменившая Россию на рынке туалетной бумаги в ЕС страна

      Российский футболист рассказал о несостоявшемся переходе в европейский клуб

      Япония и НАТО поучаствуют в учениях по борьбе с угрозами в космосе

      В ЕС назвали худший сценарий с транзитом газа через Украину

      Ирану отказали в постройке военной базы в Судане

      В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергетической блокаде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше