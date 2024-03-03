В Польше рассказали о действиях российских ВВС в зоне проведения СВО

Myśl Polska: российские военные охотятся за украинскими радарами и системами ПВО

Российские войска ведут охоту за радарами и системами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Myśl Polska.

«Российские ВВС охотятся на украинские радары и позиции зенитных систем (...). Россияне опубликовали ряд видеороликов, документирующих уничтожение РЛС П-18 "Малахит" и элементов систем С-300», — отмечает издание.

Целью подобных действий называют снижение боевого потенциала украинской армии в зоне проведения специальной военной операции. Уточняется, что российские войска атакуют объекты ВСУ с помощью ракет Х-31П и Х-59.

Ранее сообщалось, что польские фермеры на границе начали разбивать автомобили, предназначенные для ВСУ. На это указал член Совета Федерации Алексей Пушков.