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03:08, 3 марта 2024Мир

В США призвали НАТО прислушаться к предупреждению Путина

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: НАТО стоит прислушаться к предупреждению Путина

Фото: Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin / Reuters

Странам НАТО следует прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина об угрозе ядерного конфликта из-за действий Запада. К этому призвал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, российский лидер, в отличие от президента США Джо Байдена, «не несет чушь». «Каждое слово, которое он произносит, имеет глубокий смысл. Если Путин что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер», — считает Джонсон.

Он отметил, что политик неоднократно заявлял об опасности военного освоения Украины, однако западные лидеры игнорировали его слова. Теперь, помимо Украины, также демилитаризуется и НАТО, заключил экс-аналитик.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию предупредил, что действия и высказывания Запада угрожают началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации.

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      Марина Совина
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