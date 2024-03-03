В США призвали НАТО прислушаться к предупреждению Путина

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: НАТО стоит прислушаться к предупреждению Путина

Странам НАТО следует прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина об угрозе ядерного конфликта из-за действий Запада. К этому призвал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, российский лидер, в отличие от президента США Джо Байдена, «не несет чушь». «Каждое слово, которое он произносит, имеет глубокий смысл. Если Путин что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер», — считает Джонсон.

Он отметил, что политик неоднократно заявлял об опасности военного освоения Украины, однако западные лидеры игнорировали его слова. Теперь, помимо Украины, также демилитаризуется и НАТО, заключил экс-аналитик.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию предупредил, что действия и высказывания Запада угрожают началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации.