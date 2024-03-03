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15:56, 3 марта 2024Мир

В США заявили о потере Байденом своих сторонников

The New York Times: часть сторонников Байдена готова проголосовать за Трампа

Фото: Leah Millis / Reuters

Каждый десятый сторонник президента США Джо Байдена на выборах 2020 года готов теперь проголосовать за кандидата от республиканцев Дональда Трампа. На это указывают опросы, проведенные The New York Times совместно с Сиенским колледжем.

Согласно данным опросов, лишь 83 процента избирателей, проголосовавших за Байдена четыре года назад, намерены поддержать действующего президента. При этом Трамп сейчас опирается на поддержку 97 процентов своих прежних сторонников.

Кроме того, результаты опроса показывают недовольство гражданами США политикой нынешней администрации. 47 процентов американцев полагают, что их президент не справляется со своими обязанностями. Лишь четверть опрошенных верят, что Соединенные Штаты «движутся в верном направлении». Среди основных проблем участники опроса выделяют ситуацию в экономике.

Ранее в Fox News опубликовали предупреждение американских фермеров о возможном продовольственном кризисе. Среди его причин были названы инфляция и экологическая политика.

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      Дмитрий Попов
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