В США заявили о продвижении российских войск без сопротивления ВСУ

Макгрегор: российские войска продвигаются без сопротивления ВСУ

Российские войска продолжают планомерно продвигаться вдоль фронта, не встречая сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире программы BCM Podcast, опубликованной в социальной сети Х.

«На поле боя Вооруженные силы [Украины] оставили большинство своих позиций. Русские идут вперед медленно, но верно, в большинстве случаев не сталкиваясь с сопротивлением ВСУ или встречая несерьезные попытки дать отпор», — отметил он.

Макгрегор также указал на трудности, с которыми сталкивается Украина. Он уточнил, что украинская нация фактически «разрушена», поскольку много граждан либо покинули страну, либо погибли и были ранены на фронте. В то же время российские войска за последние дни освободили населенные пункты Победа, Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой народной республике.

Ранее полковник Макгрегор рассказывал о скорой потере Украиной Одессы и Харькова. По его мнению, Россия уже «запланировала освобождение» этих городов.