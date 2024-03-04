4 марта — день, который вошел в историю как революционный для моды и музыки. В эту дату в разные годы на свет появились мини-юбка и микрофон, а также родился один из самых известных композиторов мира. А в России сегодня чествуют незаметных, но важных работников театра — кассиров. Подробнее об этих и других событиях — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День театрального кассира

В 2009 году в России учредили День театрального кассира — чтобы напомнить людям о том, что в театре важны не только актеры, режиссеры и костюмеры. Инициативу выдвинул театр «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге, ее вскоре подхватили и другие театры.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Праздники в мире

День мини-юбки

4 марта 1965 года свет впервые увидел мини-юбку. Провокационный предмет одежды представила американский дизайнер Мэри Куант на Бродвее.

Репортаж об этом событии произвел фурор. Подогревая интерес публики, Куант вывела моделей в мини-юбках на улицы Нью-Йорка, что тотально парализовало движение автомобилей в районе Манхэттена.

Международный день борьбы с ожирением

Международный день борьбы с ожирением отмечается во всем мире 4 марта. Изначально он был 11 октября, но в 2020 году дату изменили.

В этот день принято рассказывать и напоминать людям о вреде излишнего веса, набранного в результате переедания.

Фото: Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 4 марта

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День памяти Ярослава Мудрого

Великого князя киевского, ростовского и новгородского Ярослава Мудрого, жившего в XI веке, в 2024 году вспоминают 4 марта. Благодаря ему Русь утвердилась на мировой арене и начала выстраивать первые дипломатические отношения с другими странами.

Именно Ярослав Мудрый создал первый в стране свод законов, который назывался «Русская правда». Кроме того, он остановил набеги печенегов на Русь, разбив их войско у Киева.

День памяти святого Льва, епископа Катанского

Христиане 4 марта вспоминают святого Льва, епископа в городе Катане в Италии, жившего в VIII веке. За свой добрый нрав, сострадание и милосердие к нищим и больным Бог наградил его талантом излечивать даже самые безнадежные недуги.

По легенде, в те времена в городе жил маг Илиодор, служитель дьявола, поражавший людей ложными чудесами. Когда-то он был христианином, но вскоре отрекся от веры. Он избрал Льва своим врагом и многократно врывался в храм, чтобы сбивать с толку верующих. В последний раз епископ не выдержал, схватил Илиодора за шею омофором, вывел его на площадь, где горел костер, и вступил в огонь вместе с ним. Илиодор сгорел, а Лев остался невредим.

Приметы на 4 марта

Если 4 марта все еще лежат сугробы, то настоящая весна наступит нескоро

Если слепит солнце, то ждать богатого урожая

Облачная погода — к сильному ветру

Фото: Susana Vera / Reuters

Кто родился 4 марта

Венецианский композитор Антонио Вивальди родился 4 марта 1678 года. Мало кто знает, что Вивальди постригся в монахи в 1693 году. Однако он не жил в монастыре, а оставался дома. Историки предполагают, что это связано с тяжелой болезнью композитора.

Согласно историческим сводкам, монашеская жизнь все же мало интересовала Антонио, и он несколько раз уходил домой прямо в разгар службы, потому что ему приходила в голову новая мелодия.

Абрам Алиханов

Один из главных создателей советской атомной бомбы Абрам Алиханов родился в городе Елизаветполь (ныне территория Азербайджана — прим. «Ленты.ру»).

Когда под его руководством построили первый в СССР атомный реактор и испытали его в ночи, Алиханов с утра решил подшутить над коллегами, которых не было при запуске. Он сказал им, что все расчеты, которые делали много лет, не оправдались. Однако потом все же раскрыл правду и поздравил с успешными испытаниями.

Кто еще родился 4 марта