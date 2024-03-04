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20:41, 4 марта 2024Мир

Байден продлил антироссийские санкции на год

Президент США Джо Байден на год продлил санкции против России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден на год продлил санкционный режим против России, введенный в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

«В соответствии с разделом "Закона о национальных чрезвычайных ситуациях" я продолжаю в течение одного года действие антироссийских санкций», — говорится в документе.

4 марта представитель делегации США студент Кристофер Халали на фестивале молодежи рассказал главе МИД РФ Сергею Лаврову о своем желании прорвать блокаду и санкции Соединенных Штатов против России своим присутствием на встрече.

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      Виктория Кондратьева
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