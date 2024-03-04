Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:05, 4 марта 2024Наука и техника

Создана быстро плавающая медуза-киборг

Bioinspiration & Biomimetics: создана быстро плавающая медуза-киборг

Фото: Caltech

Ученые Калифорнийского технологического института создали биогибридных медуз-киборгов для сбора данных о температуре, солености и уровне кислорода в океанах Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Bioinspiration & Biomimetics.

Ранее исследователи имплантировали медузам электронный кардиостимулятор, контролирующий скорость, с которой животные плавают. При этом оказалось, что если заставить медуз плавать быстрее, чем обычно, то они станут более энергоэффективными. Так, медуза, плавающая в три раза быстрее, чем обычно, использует лишь вдвое больше энергии.

В новой работе к колоколам медуз была добавлена напечатанная на 3D-принтере носовая часть, чтобы сделать медуз более обтекаемыми и уменьшить сопротивление среды. Для проведения испытаний был построен трехъярусный вертикальный аквариум.

Оказалось, что медуза, оснащенная комбинацией плавательного кардиостимулятора и передней части тела, может плавать в 4,5 раза быстрее, чем обычная медуза, неся при этом полезную нагрузку. Общая стоимость составляет около 20 долларов за медузу, что делает биогибридных медуз привлекательной альтернативой аренде исследовательского аппарата, эксплуатация которого может стоить более 50 тысячи долларов в день.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Армия вряд ли будет использовать». Глава «Ростеха» объяснил отсутствие новейшего российского танка «Армата» на СВО

      Орбакайте высказалась о массовой отмене своих концертов в России

      Российский боец рассказал о подвигах кота на СВО

      Вернувшемуся с СВО расчленителю из Забайкалья вынесли приговор за расправу

      Власти Крыма подали иск к Украине на 3,1 триллиона рублей из-за энергоблокады

      Генерал СВР в письме главе ЦРУ Бернсу заявил о безнаказанности США

      Уехавшая из России Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом. Почему о Примадонне снова говорят все?

      На обложку Playboy попала созданная искусственным интеллектом модель

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Арктической зоне сформировали батальон морпехов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше