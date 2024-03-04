Bioinspiration & Biomimetics: создана быстро плавающая медуза-киборг

Ученые Калифорнийского технологического института создали биогибридных медуз-киборгов для сбора данных о температуре, солености и уровне кислорода в океанах Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Bioinspiration & Biomimetics.

Ранее исследователи имплантировали медузам электронный кардиостимулятор, контролирующий скорость, с которой животные плавают. При этом оказалось, что если заставить медуз плавать быстрее, чем обычно, то они станут более энергоэффективными. Так, медуза, плавающая в три раза быстрее, чем обычно, использует лишь вдвое больше энергии.

В новой работе к колоколам медуз была добавлена напечатанная на 3D-принтере носовая часть, чтобы сделать медуз более обтекаемыми и уменьшить сопротивление среды. Для проведения испытаний был построен трехъярусный вертикальный аквариум.

Оказалось, что медуза, оснащенная комбинацией плавательного кардиостимулятора и передней части тела, может плавать в 4,5 раза быстрее, чем обычная медуза, неся при этом полезную нагрузку. Общая стоимость составляет около 20 долларов за медузу, что делает биогибридных медуз привлекательной альтернативой аренде исследовательского аппарата, эксплуатация которого может стоить более 50 тысячи долларов в день.