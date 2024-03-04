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03:20, 4 марта 2024Мир

Британию предупредили о росте террористической угрозы

Daily Mail: правительство Британии предупредили о росте террористической угрозы
СюжетДиверсии в России

Фото: Simon Frederick / Unsplash

Сотрудники спецслужб предупредили правительство Великобритании о резком росте террористической угрозы в стране. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, британские спецслужбы перехватывают много разговоров экстремистского характера. Отмечается, что существует реальный риск скоординированной террористической атаки в стране или нападения с участием террориста-одиночки.

Автор статьи отметил, что британские чиновники из сектора безопасности опасаются роста террористической активности в период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется 10 марта.

Спецслужбы также предупредили британских политиков, что эскалация в секторе Газа используется экстремистами как предлог для вербовки радикалов.

Ранее сообщалось, что в Саратове задержали сторонника легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в России), который планировал устроить диверсии на территории страны.

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      Марина Совина
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