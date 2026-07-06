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Силовые структуры
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14:11, 6 июля 2026Силовые структуры

Отбывающий наказание в России американец заболел

Адвокат Бражникова: Все дела американца Гилмана в РФ приостановлены из-за его лечения
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Гражданин США Роберт Гилман, отбывающий в России наказание за нападения на силовиков, заболел. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ирина Бражникова.

По ее словам, все судебные разбирательства по его уголовным делам временно приостановлены из-за госпитализации и прохождения курса лечения. Гилман находится в больнице, ситуация прояснится после завершения лечения, уточнила защитница.

В картотеке Центрального районного суда Воронежа появилась запись, что психическое расстройство либо иное тяжелое заболевание исключают возможность явки подсудимого на заседание.

Вечером 17 января 2022 года американца в состоянии алкогольного опьянения после жалоб пассажиров сняли с поезда «Сухуми — Москва» за нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции Воронежа. Там он отпинал сотрудника МВД, за что его в октябре того же года приговорили к 4,5 года заключения.

30 сентября и 16 октября 2023 года Гилман во время проверок дважды ударил инспектора колонии, а 27 октября того же года подрался со следователем и ударил сотрудника СИЗО, за что ему ужесточили наказание до восьми лет заключения.

В настоящее время он находится в исправительной колонии № 8 в Россоши и надеется на обмен. Также Гилман просил отправить его на СВО.

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