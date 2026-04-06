Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:02, 6 апреля 2026

Осужденный в России американец попросился на СВО

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

Американец Роберт Гилман, осужденный за избиение российских силовиков, попросился в суде на СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Иностранец выразил желание отправиться в зону боевых действий в качестве стрелка. Он рассказал о награде эксперта по стрельбе, которую вручают американским морпехам. Также, по словам американца, его отец и дед служили в России, а брат деда дважды попал под пулю в Сталинграде.

Гилмана осудили в 2024 году на семь лет и месяц колонии за применение силы против правоохранителей, на это его адвокат подал апелляцию, по результатам рассмотрения которой срок был увеличен на год. Следом Гилмана осудили по делу о нападении на сотрудника ФСИН. По совокупности он получил десять лет и месяц колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что водителя из Подмосковья, протащившего полицейского на машине, задержали и взяли под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

    Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числе погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

    Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok