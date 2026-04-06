Осужденный в России американец попросился на СВО

Американец Гилман в суде Москвы попросился на СВО

Американец Роберт Гилман, осужденный за избиение российских силовиков, попросился в суде на СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Иностранец выразил желание отправиться в зону боевых действий в качестве стрелка. Он рассказал о награде эксперта по стрельбе, которую вручают американским морпехам. Также, по словам американца, его отец и дед служили в России, а брат деда дважды попал под пулю в Сталинграде.

Гилмана осудили в 2024 году на семь лет и месяц колонии за применение силы против правоохранителей, на это его адвокат подал апелляцию, по результатам рассмотрения которой срок был увеличен на год. Следом Гилмана осудили по делу о нападении на сотрудника ФСИН. По совокупности он получил десять лет и месяц колонии общего режима.

