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Силовые структуры
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14:08, 6 июля 2026Силовые структуры

Нападение на контролера в московском метро попало на видео

В Москве арестовали мужчину, напавшего на контролера в метро
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве арестовали мужчину, напавшего на контролера в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

На кадрах с камер наблюдения контролер на станции метро «Беломорская» что-то говорит мужчине, после чего он ее толкает и скрывается с места происшествия. Пострадавшая от его действий упала на пол рядом с движущемся эскалатором.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Задержанным оказался 23-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что напавшие на российского полицейского из-за девушки извинились.

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