Руфер оказался на шпиле сталинской высотки в Москве

В Москве разыскивают руфера, забравшегося на звезду сталинской высотки

В Москве разыскивают руфера, забравшегося на звезду сталинской высотки на Котельнической набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Молодой человек сам выложил видео в соцсетях. На нем видно, как автор с помощью веревки поднимается на шпиль, после чего открывается панорама на город. Высота составляла почти 180 метров.

Полиция заметила видео в интернете. Личность руфера устанавливается.

1 июля пара российских руферов — 32-летний Иван Кузнецов и 33-летняя Ангелина Николау — забрались на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение руки и сердца. Кроме того, пара успела развернуть пацифистский плакат на антенне до того момента, пока их не задержали стражи порядка. Ролики с россиянами завирусились в социальных сетях.