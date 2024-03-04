Британский полковник назвал главную цель ВСУ

Британский военный Грант: главной целью ВСУ является уничтожение Крымского моста

Британский полковник в отставке Глен Грант назвал главной стратегической целью для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожение Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Эспресо».

«Его разрушение нарушило бы сообщение с Крымом, вынудив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что привело бы к логистическим проблемам», — сказал военный.

По его словам, пример Второй мировой войны показывает, что уничтожение мостов, электростанций, дамб и заводов является стратегически ценной задачей.

При этом Грант заявил, что он скептически относится к возможности ВСУ переломить таким образом ход конфликта с Россией, которая настолько превосходит Украину в ресурсах.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку обсуждения немецкими офицерами планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale.