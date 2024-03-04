Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:10, 4 марта 2024Силовые структуры

Частный детектив за взятку попытался получить данные россиян и попался ФСБ

В Челябинске осудили детектива, пытавшегося за взятку поучить данные людей

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Центральный районный суд Челябинска приговорил сотрудника детективного агентства к двум годам колонии общего режима по делу о даче взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Установлено, что частный детектив за деньги попытался получить персональные данные физических лиц, которые содержались в базах данных правоохранительных органов и региональных операторов связи, однако был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что силовики задержали новосибирцев, оформивших фиктивные документы для 100 иностранцев.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев очертил границы России, которые шире географических. Он привел в пример территории по обоим берегам Днепра

      В Армении рассказали о последствиях волны русофобии для Еревана

      Россиянам рассказали о погоде весной

      Суд приговорил россиянина к 200 часам работ за сброшенную с балкона собаку

      Правительство Германии на фоне слитых переговоров отвергло подготовку войны с РФ

      Частный детектив за взятку попытался получить данные россиян и попался ФСБ

      Россиянка метнула нож в десятилетнюю дочь в воспитательных целях

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером

      Полиция Польши сообщила о падении неизвестного объекта в одной из деревень

      Китаю запретят покупать нефть из стратегических резервов США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше