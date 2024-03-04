Частный детектив за взятку попытался получить данные россиян и попался ФСБ

В Челябинске осудили детектива, пытавшегося за взятку поучить данные людей

Центральный районный суд Челябинска приговорил сотрудника детективного агентства к двум годам колонии общего режима по делу о даче взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Установлено, что частный детектив за деньги попытался получить персональные данные физических лиц, которые содержались в базах данных правоохранительных органов и региональных операторов связи, однако был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что силовики задержали новосибирцев, оформивших фиктивные документы для 100 иностранцев.