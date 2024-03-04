Двое детей пострадали при катании на ватрушке в российском городе

В Новосибирской области два ребенка пострадали при катании на ватрушке

В Новосибирской области две девочки попали в больницу после катания на ватрушке в городе Искитим. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Дети во время катания на ватрушке врезались в дерево — в результате они получили травмы, их госпитализировали. Более подробной информации о происшествии и о состоянии пострадавших не приводится.

После случившегося межрайонная прокуратура начала проверку. «Искитимская межрайонная прокуратура даст оценку принятым администрацией города мерам по обеспечению безопасности детей, в том числе допущению катаний с горки в несанкционированном месте», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в Ульяновске ребенок попал в больницу после катания на ватрушке. Ребенка доставили в реанимацию Ульяновской областной детской клинической больницы.

