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08:04, 4 марта 2024Россия

Двое детей пострадали при катании на ватрушке в российском городе

В Новосибирской области два ребенка пострадали при катании на ватрушке

Фото: Bulkin Sergey / news.ru Global Look Press

В Новосибирской области две девочки попали в больницу после катания на ватрушке в городе Искитим. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Дети во время катания на ватрушке врезались в дерево — в результате они получили травмы, их госпитализировали. Более подробной информации о происшествии и о состоянии пострадавших не приводится.

После случившегося межрайонная прокуратура начала проверку. «Искитимская межрайонная прокуратура даст оценку принятым администрацией города мерам по обеспечению безопасности детей, в том числе допущению катаний с горки в несанкционированном месте», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в Ульяновске ребенок попал в больницу после катания на ватрушке. Ребенка доставили в реанимацию Ульяновской областной детской клинической больницы.

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      Анастасия Шейкина
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