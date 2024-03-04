«Элвиса Пресли» поймали с голой 16-летней девушкой

Двойника Элвиса Пресли поймали в мотеле с обнаженной 16-летней школьницей

В США полицейские поймали в мотеле двойника Элвиса Пресли с голой 16-летней девушкой. Об этом сообщает Law and Crime.

45-летнего Мэтью Шантелуа впервые арестовали 24 января в городе Эри, штат Пенсильвания. Правоохранители ворвались номер мотеля, который снял мужчина, в четыре часа утра. Там они обнаружили Шантелуа и обнаженную школьницу, которая, как считается, сбежала из дома в штате Нью-Йорк.

Мужчину, который работал двойником Элвиса Пресли и других знаменитостей около 30 лет, обвинили в сексуальной эксплуатации ребенка, создании визуального контента сексуального характера с участием несовершеннолетних, а также в хранении такого контента.

Девушка рассказала правоохранителям, что познакомилась с Шантелуа в интернете. С октября 2023 года они общались и обменивались фотографиями откровенного содержания. Позже они стали встречаться лично.

Шантелуа отверг все обвинения. После ареста в январе он заплатил за себя залог в 100 тысяч долларов и вышел на свободу на следующий день, однако в феврале был снова взят под стражу. Ему грозит до 60 лет тюрьмы по трем обвинениям.

Ранее сообщалось, что в США арестовали сержанта полиции, которая влюбилась в малолетнего преступника и написала ему около десятка писем сексуального характера. При обыске камеры подростка были найдены десять посланий от женщины.

