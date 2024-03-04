Раскрыт способ улучшить работу мозга

Nature Communication: прием клетчатки улучшает когнитивные функции мозга

Ученые раскрыли способ улучшить работу мозга с помощью ежедневного приема клетчатки. Подробнее о способе профилактики болезни Альцгеймера рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Communication.

В исследовании приняли участие 36 пар близнецов старше 60 лет, которые получали либо плацебо, либо пищевые добавки с высоким содержанием клетчатки в течение 12 недель. Вместе с этим все добровольцы выполняли физические упражнения и употребляли белковые добавки для улучшения мышечной функции.

Оказалось, что добавка клетчатки привела к значительным изменениям в составе микробиома кишечника участников, в частности, к увеличению количества полезных бактерий, таких как бифидобактерии.

Хотя существенной разницы в мышечной силе между группами не было, группа, получавшая добавку с клетчаткой, продемонстрировала лучшие результаты в тестах, оценивающих когнитивные функции мозга, а также в тестах на время реакции и обработку информации.