Франция предлагала членам НАТО рассмотреть отправку войск на Украину

Politico: глава Генштаба Франции предлагал членам НАТО отправку войск на Украину

Начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард предлагал другим членам НАТО рассмотреть отправку войск альянса на Украину. Об этом заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico.

«Генерал Буркхард написал половине своих коллег по НАТО, изучая возможность создания коалиции желающих взять на себя определенные задачи от Украины, включая укомплектование оборонительных систем, обучение сил в стране, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании», — написал дипломат.

По его словам, ни один военачальник не отправит такого рода письмо без явной поддержки со стороны высшего политического руководства своей страны.

Даалдер также назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности к отправке войск НАТО на Украину лишь очередной попыткой набрать политические очки внутри западного блока. При этом отмечается, что многие западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц, неоднократно поднимали перед Макроном вопрос увеличения военной и экономической помощи Украине со стороны Парижа.