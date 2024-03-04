Глава Минюста Украины не увидел антиконституционных норм в законе о мобилизации

Министр юстиции Украины не увидел нарушения конституции в законе о мобилизации

Министр юстиции Украины Денис Малюська не увидел антиконституционных норм в законопроекте об ужесточении мобилизации, однако не исключил, что нарушения конституции в законе есть. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Я бы не говорил о том, что какие-то нормы законопроекта однозначно неконституционны. Нет решения Конституционного суда по подобным делам или по подобным вопросам. И практики ЕСПЧ также. (...) Прямого и однозначного нарушения Конституции я там не вижу. Это не значит, что его там вообще нет. Это означает, что в большинстве случаев те положения, которые, скажем так, вызывают негодование, следует оценивать с точки зрения баланса интересов», — заявил глава Минюста республики.

Кроме того, он подчеркнул, что в период военного положения множество прав и свобод граждан могут быть ограничены, а власти должны соблюдать баланс между общественными интересами и «радикальностью в ограниченных правах». Малюська также подчеркнул, что законопроект по специальной процедуре разрабатывало министерство обороны Украины, и он не поступал в минюст для анализа и правового заключения.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал мобилизовать осужденных украинцев в ряды Вооруженных сил Украины. Он также напомнил, что ранее подал законопроект об амнистии некоторых категорий заключенных для их мобилизации.