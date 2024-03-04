Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
23:03, 4 марта 2024Ценности

Хейли Бибер снялась в бикини на фоне просьб отца помолиться за нее

Модель Хейли Бибер снялась в синем бикини на фоне просьб отца помолиться за нее

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенной фотосессии на фоне просьб отца Стивена Болдуина помолиться за нее. Соответствующее видео появилось на странице бренда Victoria's Secret в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя жена певца Джастина Бибера позировала перед камерами в блестящем бикини упомянутой марки синего цвета. Знаменитость запечатлели на белом фоне с распущенными волосами и нюдовым макияжем на лице. Из аксессуаров на ней были — золотые серьги, кольца и несколько браслетов на руках и ноге.

Ранее в марте отец Хейли Бибер взволновал фанатов просьбой помолиться за дочь. Актер разместил ролик с супругом манекенщицы Джастином Бибером, на котором тот играет на гитаре и исполняет песню.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев призвал выслать из России послов ЕС после отказа от встречи с Лавровым

      В постпредстве ЕС прокомментировали отказ от встречи с Лавровым

      Кличко высказался о решении Зеленского об отстранении Залужного

      В США высказались об утечке разговоров немецких офицеров

      В США назвали знаковым применение «Циркона» на Украине

      Хейли Бибер снялась в бикини на фоне просьб отца помолиться за нее

      Посетителей фитнес-клуба в «заминированном» ТЦ Москвы заперли в зале на два часа

      В ЕС отказались продлевать транзит газа из России через Украину

      «Локомотив» повел в серии плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА

      Стало известно об отправке ВСУ «роты мертвецов» на штурм российских позиций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше