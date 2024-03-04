Хейли Бибер снялась в бикини на фоне просьб отца помолиться за нее

Модель Хейли Бибер снялась в синем бикини на фоне просьб отца помолиться за нее

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенной фотосессии на фоне просьб отца Стивена Болдуина помолиться за нее. Соответствующее видео появилось на странице бренда Victoria's Secret в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя жена певца Джастина Бибера позировала перед камерами в блестящем бикини упомянутой марки синего цвета. Знаменитость запечатлели на белом фоне с распущенными волосами и нюдовым макияжем на лице. Из аксессуаров на ней были — золотые серьги, кольца и несколько браслетов на руках и ноге.

Ранее в марте отец Хейли Бибер взволновал фанатов просьбой помолиться за дочь. Актер разместил ролик с супругом манекенщицы Джастином Бибером, на котором тот играет на гитаре и исполняет песню.

