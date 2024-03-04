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18:18, 4 марта 2024Ценности

Ирина Шейк прошла по подиуму без нижнего белья

Модель Ирина Шейк вышла на подиум в Париже в пальто и юбке без нижнего белья

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе французского бренда Mugler в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

38-летняя знаменитость прошла по подиуму на Неделе моды в Париже в необычном красном наряде, состоящем из кожаного пальто, а также юбки с многочисленными вырезами и декоративными пряжками. При этом звезда отказалась от нижнего белья, частично продемонстрировав грудь и бедра.

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Ее образ дополнили длинные перчатки в тон наряду и туфли на каблуках с острым носом. Стилисты сделали Шейк мейкап и завязали волосы в низкий пучок.

В феврале Ирина Шейк показала лицо без макияжа. Манекенщица поделилась в сторис фото, на котором запечатлела себя в халате белого цвета. На ее лице отсутствовала косметика, а волосы были собраны в небрежную прическу.

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      Екатерина Ештокина
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